Cerca de 300 inspetores querem abandonar o SEF e estão a concorrer para a Frontex, a agência europeia de fronteiras.

São mil os que procuram uma alternativa a este órgão de polícia criminal e, ao que a SIC apurou, 300 já se inscreveram no concurso para a Frontex.

O sindicato diz que há uma enorme incerteza no SEF e lembra que não são apenas os inspetores a desejar sair.

O fim do SEF, que chegou a estar marcado para janeiro de 2022, foi adiado por seis meses, decisão tomada nove meses depois da morte de Ihor Homeniuk, que se encontrava à guarda desta polícia no centro de detenção do Aeroporto de Lisboa.

Três inspetores foram condenados pela morte do cidadão ucraniano.

