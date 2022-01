Cabeça de lista do Chega em Coimbra já foi militante do PS e candidato pelo BE

O cabeça de lista do Chega no distrito de Coimbra já foi militante do PS e candidato pelo Bloco de Esquerda às eleições legislativas de 2009. Paulo Ralha apoiou também a candidatura de Marisa Matias às eleições presidenciais de 2016.

Contactado pela SIC, explica que chegou a ser expulso do Partido Socialista, mas regressou como militante em 2013, a convite de António José Seguro. Acabou por desvincular-se no final de 2019 por considerar que o PS funciona em "circuito fechado".

Paulo Ralha conheceu André Ventura há oito anos, quando era presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.

O presidente do Chega anunciou esta terça-feira Paulo Ralha como cabeça de lista do Chega.

À SIC, Paulo Ralha conta que foi convidado poucas horas antes do anúncio e também foi apenas ontem que se tornou militante do Chega.

