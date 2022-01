Quem é César Boaventura?

César Boaventura é conhecido como empresário de jogadores de futebol, mas há dúvidas sobre estar registado como tal. Esteve envolvido em várias polémicas relacionadas com alegados subornos a jogadores e ainda com a divulgação antecipada das nomeações dos árbitros.

César Boaventura entrou no mundo do futebol através do pai, que o apresentou a Luís Filipe Vieira. Ainda antes de ser conhecido como empresário, Boaventura ficou com uma relação muito próxima com o na altura presidente do Benfica. Intermediou transferências de jogadores que chegaram ou saíram da Luz.

Chegou a ter uma agência de jogadores, GIC, que tinha sede em Esposende. A empresa acabaria por desaparecer assim que começaram a ser levantadas suspeitas em torno de Boaventura e o alegado agente foi declarado insolvente pelo tribunal.

Alegado esquema de aliciamento de jogadores

Em 2018, numa investigação SIC, o nome do Boaventura surgiu pela primeira vez associado a um alegado esquema de aliciamento de jogadores do Marítimo que seriam pagos para perder nos jogos contra o Benfica. O caso ainda está a ser investigado no âmbito do processo caso dos emails.

César Boaventura chegou mesmo a ser acusado em pleno Tribunal de Famalicão por Lionn e Cássio. Boaventura negou as acusações. Disse sempre que eram motivadas por um alegado esquema montado pelo FC Porto e pelo Sporting, que queriam levantar suspeitas sobre o rival e desviar atenções do dragão e de alvalade.

Polémica sobre divulgação de árbitro

Em 2019, nova polémica: divulgou, nas redes sociais, o nome do árbitro do jogo do FC Porto contra o Marítimo 24 horas antes de ter sido tornada pública a nomeação pelo Conselho de arbitragem.

A Polícia Judiciária pegou no caso e começou a investigar uma lista de seis árbitros suspeitos de passarem a informação a César Boaventura.

Em 2020, foi alvo de buscas judiciais por suspeitas de crimes de participação económica em negócios, recebimento indevido de vantagens, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

O nome de César Boaventura há muito que foi identificado por Rui Pinto, como fazendo parte de alegados esquemas no mundo do futebol.

