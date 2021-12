"Rendeiro baixou-se, colocou os cotovelos nas pernas e as mãos na cabeça"

O jornalista da SIC Diogo Torres, enviado a Durban, África do Sul, diz que João Rendeiro mudou a postura durante a inquirição no tribunal, esta quarta-feira.

Primeiro esteve de "cabeça erguida, a acenar e sempre a ouvir e a olhar para o advogado e para o juiz", enquanto do advogado alegava que Rendeiro tem raízes na África do Sul, conta.

Depois, mudou de postura quando o procurador do Ministério Público começou a alegar perigo de fuga.

"Baixou-se, colocou os cotovelos nas pernas e as mãos na cabeça", descreve, acrescentando que o português esteve "assim algum tempo a ouvir as palavras duras do procurador".