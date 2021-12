O anúncio foi feito no arranque da semana e deveria ter entrado em vigor esta quarta-feira, dia 15, mas isso não aconteceu. Só esta tarde de quinta-feira ficou disponível para cidadãos com 60 ou mais anos o autoagendamento da dose de reforço da vacina contra a covid-19.

Houve um atraso na abertura do agendamento da dose de reforço para as pessoas acima dos 60 anos. A Direção-geral da Saúde (DGS) anunciou que a partir de ontem ficaria disponível no Portal da Covid-19, mas esta manhã ainda não estava acessível. Era permitido apenas o autoagendamento acima dos 65 anos, a partir dos 50 ou mais anos para os vacinados com a Janssen e para crianças dos nove aos 11 anos.

Mas, ao final da tarde de hoje, o autoagendamento prometido ficou disponível.

Quase 45 mil pessoas receberam, nas últimas 24 horas, a dose de reforço da imunização do coronavírus, num dia em que foram administradas mais de 65 mil vacinas contra a covid-19 e a gripe, anunciou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde.

Segundo o boletim diário da DGS, mais de 2,2 milhões de pessoas já tomaram o reforço da vacinação contra a covid-19, 768.579 das quais idosos entre os 70 e 79 anos, 562.193 idosos com mais de 80 anos e 409.128 na faixa etária dos 65 aos 69 anos.

