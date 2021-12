Instalações do SEF no aeroporto de Lisboa continuam sem botão de pânico

As instalações do SEF no aeroporto de Lisboa continuam sem qualquer botão de pânico. A medida foi prometida há um ano pelo Governo, na sequência da morte do ucraniano Ihor Homeniuk.

O objetivo é evitar situações de abuso e proteger os cidadãos estrangeiros que cheguem a Portugal sem documentos.

À TSF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz que o atraso está relacionado com a pandemia.

O Sindicato de Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF lamenta a burocracia, tal como o PAN e o Bloco de Esquerda, que exigem mais esclarecimentos.

O PSD, pelo contrário, está satisfeito com o atraso da instalação do botão de pânico porque é contra a medida.

Saiba mais: