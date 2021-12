"Não podemos desarmar": Costa admite manter restrições após 9 de janeiro 

O Governo admite prolongar algumas restrições além da semana de contenção, que termina a 9 de janeiro. Com a subida de casos e a nova variante, o primeiro-ministro lembra que "não podemos desarmar".

António Costa dá como certo que as medidas nas fronteiras são para "manter ou até reforçar", o que quer dizer que pelo menos o teste negativo à covid-19 deve continuar a ser obrigatório para entrar em Portugal.

Quanto às outras medidas, nomeadamente aquelas que estão em vigor apenas na primeira semana de 2022, o primeiro-ministro não dá detalhes, apenas recusa que o encerramento das escolas se prolongue além de dia 9 de janeiro.

O primeiro-ministro e também a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, questionados sobre o assunto, remeteram esclarecimentos para a conferência de imprensa de sexta-feira, com a ministra da Saúde.

Marta Temido vai fazer um ponto de situação sobre a evolução da pandemia e a presença da variante Ómicron no país, depois de ter estado reunida com os peritos que participam nas reuniões do Infarmed.

Saiba mais: