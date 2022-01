"A endemia poderá vir com a variante Ómicron"

Tiago Correia, professor de Saúde Pública Internacional e comentador SIC, aponta como desafio para as próximas semanas o número de pessoas que poderá ficar em isolamento na sequência do aumento de casos de Ómicron.

Tiago Correia considera, no entanto, que a nova variante poderá ser o "princípio do fim" da pandemia.

Ministra faz ponto de situação da pandemia esta sexta-feira

No briefing do Conselho de Ministros, a ministra Mariana Vieira da Silva remeteu explicações sobre os efeitos da propagação da Ómicron para uma conferência de imprensa com a ministra da Saúde, que se realizará esta sexta-feira. Mas esclareceu que não vão ser apresentadas novas medidas: "nunca, até hoje, as medidas foram tomadas numa conferência de imprensa por um único membro do Governo".

"Ao longo desta semana reunimos [as ministras da Presidência e da Saúde] por duas vezes com os peritos que têm participado nas reuniões no Infarmed", revelou Mariana Vieira da Silva, acrescentando que as conclusões que saíram desses encontros sobre a evolução da pandemia e a nova variante serão "apresentadas amanhã" pela ministra Marta Temido em conferência de imprensa.

Ainda assim, assegurou que o Executivo "não tem qualquer problema em prolongar ou alterar as medidas adotadas a 1 de dezembro", tal como admitiu hoje o primeiro-ministro, mas, neste momento, essas medidas - mais testes, máscaras, vacinas e controlo de fronteiras - "têm tido impactos positivos e devem continuar a ser utilizadas", garantiu.

Costa avança que medidas restritivas vão ser prolongadas após 9 de janeiro

António Costa dá como certo o prolongamento das medidas restritivas nas fronteiras, após 9 de janeiro, por causa da nova variante Ómicron. Quanto às medidas internas em vigor - na restauração, lares, uso do certificado e testagem - também são para manter. Já tinha ficado previsto poderem vigorar até março e Costa não descarta "calibragem" e um possível reforço.

O primeiro-ministro considera que as medidas em vigor vão "seguramente" ser "prorrogadas, porque a 9 de janeiro não vamos estar em condições de [as] retirar". A exceção poderá ser o encerramento das escolas. "Espero que não, temos de fazer tudo para evitar mais prejuízos no processo educativo das crianças", diz, apontando para o retomar das aulas no dia 10. Falta perceber o que acontece ao teletrabalho obrigatório e ao encerramento das discotecas previsto para o período entre 2 e 9 de janeiro.

"Devemos prever que a partir de 9 de janeiro vamos ter que manter as medidas de controlo das fronteiras", avança António Costa, admitindo também um "reforço" de medidas se for necessário por causa da nova variante Ómicron.

Reforçar restrições? Marcelo admite que é "sensato" preparar esse cenário

À saída do Hospital das Forças Armadas, onde ontem foi operado, o Presidente da República foi questionado sobre o facto de o primeiro-ministro ter admitido o prolongamento das medidas para lá da semana de contenção devido à nova variante Ómicron, que corresponde já a 10% dos novos casos.

"O senhor primeiro-ministro apresentou um cenário, estamos com uma determinada orientação, que se tudo correr bem não implicará mais restrições. [Mas e] se for necessário, reforçamos a restrições, parece-me que é sensato", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, mostrando porém confiante de que as "pessoas percebem" o que se está a passar e sabem com "devem comportar-se" nos próximos dias.

