Bernardo Gomes disse, em entrevista à SIC Notícias, que é preciso cautela durante o período do Natal.

O investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto garante que a variante Ómicron é mais transmissível, o que se pode traduzir numa pressão no Serviço Nacional de Saúde.

"A nossa preocupação é que em janeiro tenhamos uma pressão hospitalar acima daquilo que seria aconselhável e tenham de ser cancelados ou adiados cuidados para outras patologias", afirmou.

