Operação Malapata: César Boaventura fica em prisão domiciliária

O empresário de jogadores de futebol César Boaventura vai ficar em prisão domiciliária, depois de ter sido detido no âmbito da Operação Malapata.

A prisão domiciliária entrará em efeito assim que forem reunidas as condições para tal na residência do empresário. Até lá, Boaventura continuará detido no estabelecimento prisional de Custóias.

Além de César Boaventura, tinham também sido detidos os empresários Marco Carvalho e Ramiro Viana, que saíram em liberdade.

A Operação Malapata investiga um alegado esquema de lavagem de dinheiro em negócios de transferências de jogadores. O empresário César Boaventura é suspeito de crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento de capitais.

A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária suspeitam que Boaventura terá lesado o Estado em mais de 1,5 milhões de euros.

No âmbito da Operação Malapata foram realizadas buscas em 28 locais, incluindo os estádios de Benfica e Sporting, que confirmaram as diligências da Polícia Judiciária. No total, são investigados movimentos financeiros no valor de 70 milhões de euros.

Saiba mais