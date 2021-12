João Rendeiro está hoje no Tribunal de Verulam, na África do Sul, para ouvir a decisão do juiz sobre o pedido de libertação do ex-banqueiro.

O juiz afirmou que ainda não receberam o "pedido de extradição nem os documentos necessários". Sublinha ainda que o requerente não apresentou informação suficiente.

"Assim, têm direito a contestar esta decisão", afirmou.

