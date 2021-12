Por ser feriado na África do Sul, João Rendeiro tem de esperar até esta sexta-feira para voltar ao tribunal. Até agora, o antigo banqueiro tem-se deparado com uma justiça lenta, com vários problemas logísticos e que tem sido surpreendida com a presença de imprensa internacional num pequeno subúrbio da cidade de Durban. A reportagem é dos enviados da SIC à África do Sul.

"Têm de desimpedir a área".

O pedido é feito de forma paciente pelo funcionário de um tribunal habituado à calma em Durban

Num local onde as portas abrem às 9:00 e fecham às 15:00, haja ou não detidos para ouvir, são as câmaras da imprensa internacional que mais trabalho têm dado aos que estão no pequeno tribunal de Verulam.

"É a primeira vez que temos imprensa internacional", conta à SIC um dos locais.

No edifício é permitido entrar com câmaras, filmar juízes e abordar arguidos na sala de audiência.

João Rendeiro está ao fim de quase uma semana ainda à espera que termine a sessão em tribunal. Já denunciou, através dos advogados, um alegado aviso feito por um funcionário de que, através do pagamento de dinheiro, o juiz tomaria uma decisão favorável. O magistrado recebeu a denuncia e repudiou-a.

Saiba mais