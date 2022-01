João Rendeiro transferido para três locais por falta de luz e falhas informáticas

João Rendeiro chegou ao Tribunal de Verulam por volta das 09:00 horas locais, mas pouco tempo depois surgiu o primeiro atraso devido a uma falha de eletricidade. Foi transferido para a esquadra da Polícia de Verulam, em Durban.

Quando as equipas de reportagem chegaram ao local foram surpreendidas com mais uma alteração de local e com uma nova saída do ex-banqueiro. Rendeiro foi levado para o Tribunal de Família e Menores de Verulam, que fica mesmo ao lado do primeiro sítio, onde faltou a eletricidade.

Eram 10:30, hora local, quando chegou a uma sala com condições para ser ouvido, mas uma falha no sistema informático levou ainda a uma mudança de piso.

A audiência continua na próxima sexta-feira.

