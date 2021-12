João Rendeiro tem um terceiro mandado de detenção internacional

João Rendeiro tem, desde ontem, um terceiro mandado de detenção internacional. O novo mandado de captura foi emitido esta quarta-feira pelo juiz Francisco Henriques que a 28 de setembro tinha condenado João Rendeiro a 3 anos e seis meses de prisão efetiva por um crime de burla qualificada.

Ao que a SIC apurou, na semana passada, o mesmo magistrado tinha mandado publicar um edital para que Rendeiro se apresentasse em tribunal, sob pena de ser declarado contumaz.

O terceiro mandado de detenção europeu e internacional junta-se a outros dois que já tinham sido postos a circular pelas autoridades nacionais.

A Procuradoria Geral da República está a enviar para o Ministério Público da África do Sul os documentos necessários para a extradição do ex-banqueiro. Portugal tem no máximo 40 dias, a partir da data da detenção de João Rendeiro para entregar todos os elementos. Se falhar o prazo, Rendeiro pode ser libertado.

João Rendeiro volta a tribunal esta sexta-feira

Esta quinta-feira é feriado na África do Sul e, por isso, João Rendeiro vai ter de esperar até sexta-feira para voltar ao tribunal. Há a possibilidade de ficar a saber se continua detido ou se poderá sair em liberdade.

O Ministério Público da África do Sul que diz que há o perigo de nova fuga. A defesa pede uma apresentação periódica às autoridades e o pagamento de uma caução de 2.200 euros.

A estratégia da defesa de João Rendeiro passa por convencer o juiz de que não há perigo de nova fuga caso seja libertado, mas o Ministério Público da África do Sul discorda e propõe que o ex-banqueiro continue na prisão até que seja extraditado para Portugal.

EX-PRESIDENTE DO BPP ESTAVA FUGIDO À JUSTIÇA HÁ TRÊS MESES

O ex-banqueiro foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.

Saiba mais