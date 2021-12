Rio acusa PS de imobilismo, propaganda e seis anos perdidos na justiça

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou esta sexta-feira o Governo de PS de "seis anos perdidos", "imobilismo e propaganda" na justiça, insistindo na necessidade de uma reforma neste setor.

"É no setor da Justiça, que, em Portugal, mais se nota o imobilismo e a incapacidade para dar uma resposta satisfatória às necessidades da sociedade, seja na área cível, no crime ou, especialmente, na área administrativa e fiscal, onde um cidadão pode esperar mais de quinze anos por uma sentença", afirmou Rui Rio no discurso de abertura do 39.º Congresso Nacional do PSD, que decorre até domingo em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.