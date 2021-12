SIC visitou comunidade onde refugiados afegãos estão a aprender português 

Têm chegado centenas de refugiados afegãos a Portugal. A SIC visitou a comunidade Hindu, em Lisboa, onde alguns estão a aprender português. São xiitas ismaelitas que foram resgatados pela comunidade ismaelita.

Para Wúllãm ainda é mais fácil em inglês. A guerra obrigou-o a ele e à mulher a deixar o futuro que estavam a construir no Afeganistão. Chegaram a Portugal há dois meses. Para trás ficaram os pais e os irmãos.

O grupo começou a aprender português há poucas semanas, na comunidade Hindu e noutros locais em Lisboa.

Em outubro, começaram as aulas de português para 90 imigrantes, em coordenação com o o Instituto Camões e com a ajuda de professoras voluntárias. As cinco turmas de refugiados afegãos arrancaram no mês passado.

Neste momento, há cerca de 400 pessoas em lista de espera.

Os alunos estão divididos por níveis de aprendizagem.

Centenas de afegãos chegam a Portugal

Ao longo dos últimos meses têm chegado centenas de afegãos a Portugal. Dezenas de pessoas foram trazidas pela comunidade ismaelita, que assumiu a tarefa de os integrar. Foram resgatados ou do Afeganistão ou de campos de refugiados na Turquia e na Grécia. Todos são xiitas ismaelitas.

Inicialmente instaladas em hostels, as famílias estão agora a ir para habitações autónomas.

