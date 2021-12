Pinto Luz alerta para PSD "assustadoramente mais pequeno em mentalidade"

O ex-candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz adere ao discurso de unidade do PSD e assume-se como rioísta pela vitória nas legislativas de 30 de janeiro.

Mostrou-se "preocupado" com o caminho que está a ser percorrido pela liderança social-democrata, afirmando que, se se mantiver, o partido ficará "assustadoramente mais pequeno em mentalidade".

"Se alguns nesta sala estão preocupados com as sobras do dr. António Costa em janeiro deste ano, há muitos, como eu, que estão preocupados com o que vai sobrar do nosso partido a dois ou três anos daqui. Se continuarmos assim, deveremos ficar mais pequenos em números, em resultados e mais assustadoramente mais pequenos em mentalidade", advertiu Miguel Pinto Luz.

Pinto Luz disse que discordou e continua a discordar "do caminho traçado pelo atual líder do PSD", e criticou a postura de Rui Rio -- que já admitiu viabilizar um Governo socialista caso o PS ganhe as eleições sem maioria absoluta -- afirmando que os sociais-democratas devem "transformar o país e devolver-lhe a capacidade de sonhar" sem contar com o PS.

