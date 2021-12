Sugestões para o Natal e fim de ano na Serra da Estrela

Nesta altura do ano, a Serra da Estrela continua a ser um dos destinos turísticos mais procurados. Os hotéis e alojamentos locais estão com reservas que chegam aos 90%. A pista de gelo é a nova atração.

A serra da estrela ainda não conquistou, por enquanto, a cor tão desejada da época, mas continua a ser, nesta altura do ano, um dos principais pontos de estadia.

As reservas nos hotéis estão a rondar os 90% para o Natal e fim de ano.

Os restaurantes apostam na cozinha regional. O cabrito criado na serra que não pode faltar no prato, como também não falta a rabanada bem acompanhada. É suficiente para abrir o apetite, mas para usufruir do manjar há regras a cumprir:

A recente criada pista de gelo nas Penhas da Saúde é a nova atração: 400 metros quadrados para deslizar. O único limite é o número de utilizadores. Só é permitido 40 em simultâneo com cumprimento das regras de saúde pública.

A quinta da Vargem tem localização privilegiada num dos vales de origem glaciar no sopé da Serra da Estrela. A casa conta com 70 anos e foi transformada há sete em alojamento turístico. Pertence à família do escritor Almeida Garrett.

