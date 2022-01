Os centros de vacinação contra a covid-19 "vão encerrar no período de Natal e Fim de Ano, respetivamente, entre os dias 24 e 26 deste mês e nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2022". A informação foi confirmada, este terça-feira, pela Direção-geral da Saúde (DGS) em comunicado enviado às redações.

"No dia 23 de dezembro, os Centros de Vacinação estarão dedicados, em exclusivo, à Casa Aberta para pessoas com 65 ou mais anos", acrescenta a nota da DGS, sem referir se o mesmo acontecerá na véspera do ano novo, dia 30.