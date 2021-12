Portugal com mais 16 mortes e 5.754 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 16 mortes e 5.754 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.812 mortes e 1.233.608 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 72.887 casos, menos 813 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 904 doentes (menos 39 do que na véspera), dos quais 153 (mais um do que ontem) em unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Os dados indicam ainda que mais 6.551 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 1.141.909 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 103.545 contactos, mais 2.590 relativamente ao dia anterior.

Vacinas não são suficientes, são precisos tratamentos

Jorge Gonçalves, professor catedrático de farmacologia, diz que é necessário explorar outras formas de tratamento e prevenção da covid-19 porque, considera, as doses de reforço não vão ser suficientes.

"Não podemos ficar dependentes dos anticorpos neutralizantes", avisa.

Centros de vacinação fecham entre 23 e 26 de dezembro

Alguns centros de vacinação devem fechar entre os dias 23 e 26 deste mês. Uma paragem que se deve repetir na semana que antecede o ano novo. Prevendo que o ritmo de vacinação abrande até ao final do ano.

As indicações são das autoridades de saúde que querem que os profissionais tenham um período de descanso durante as festas.

As escalas de janeiro já preocupam os responsáveis, quando se prevê um agravamento da situação epidemiológica.

O Governo convocou esta terça-feira um Conselho de Ministros extraordinário para adoção de medidas e prevenção da pandemia. A reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para a próxima quinta-feira, como é habitual, mas o líder do executivo decidiu antecipá-la para esta terça-feira.

Segundo o que a SIC apurou, as discotecas deverão fechar entre 26 de dezembro e 9 de janeiro. Esta é uma das medidas que será anunciada pelo primeiro-ministro, ao início da tarde.

SAIBA O QUE PODERÁ SER ANUNCIADO ESTA TERÇA-FEIRA:

As medidas previstas para o início do próximo ano, na semana de contenção , podem entrar já em vigor a 26 de dezembro .

, podem entrar já . O teletrabalho pode passar a ser obrigatório

Lotação máxima nos bares .

. Encerramento de discotecas.

Lotação máxima nos centros comerciais poderá ser imposta no período de troca de presentes de Natal com o objetivo de evitar aglomerações.

poderá ser imposta no período de troca de presentes de Natal com o objetivo de evitar aglomerações. A realização obrigatória de testes para entrar em festas na passagem de ano, restaurantes e hotéis.



A decisão final sobre as novas medidas será anunciada pelo primeiro-ministro depois do Conselho de Ministros extraordinário.

DGS recomenda Natal com menos pessoas e espaço ventilado

Na entrevista ao Polígrafo SIC, a diretora-geral da Saúde admite que na consoada e no dia de Natal devem estar poucas pessoas reunidas. Graça Freitas acrescenta que o espaço deve ser "ventilado".

"Em vez de estarmos todos numa mesma mesa é preferível ter duas ou três pequenas mesas", aconselha a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas recomenda ainda que a máscara só seja apenas à refeição.

Um número máximo de pessoas não foi imposto este ano, mas isso não significa que não devemos ter cuidado nas festividades que se aproximam, alerta.

Vacinação pediátrica: dúvidas fazem pais recuar

O médico pediatra Jorge Sales Marques, do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho, explica os números da vacinação das crianças.

Este fim de semana, que foi exclusivo à vacinação de crianças entre os 11 e os 9 anos, foram vacinadas contra a covid-19 30% do total das crianças dessa faixa etária. Uma percentagem que, considera, está associada às dúvidas dos pais em relação à vacina.

Neste sentido, o médico reforça a importância da vacinação pediátrica, tendo em conta a propagação da nova variante Ómicron, que é mais contagiosa e que pode até ser já dominante em todo o mundo.

Jorge Sales Marques relembra que a vacina é segura e os estudos demonstram que é eficaz e "praticamente não há riscos".

Os benefícios da inoculação remetem para a comunidade e em termos de aprendizagens da criança.

