Covid-19: 30% das crianças vacinadas entre 9 e 11 anos este fim de semana

No fim de semana foram vacinadas contra a covid-19 apenas 30% do total de crianças entre os 9 e os 11 anos. Estavam agendadas 77.000 crianças nesta faixa etária e compareceram perto de 88.800. Os especialistas reforçam a importância da vacinação.

Numa altura em que a nova variante está a desafiar a imunidades, segundo estudos recentes, os especialistas não têm dúvidas que a vacinação continua a ser o caminho possível de combate à doença grave.

Reforçar a vacinação e vacinar os mais novos são as alternativas apresentadas. Os estudos divulgados pela farmacêutica Moderna revelam que a dose de reforço da vacina aumenta cerca de 37 vezes os anticorpos que combatem a Ómicron. Este resultado poderia duplicar se a vacina passasse a ser constituída por 100 microgramas.

A DGS esclareceu esta segunda-feira os contactos com alto e baixo risco e passou a considerar as pessoas vacinadas que habitam com alguém positivo como contacto de alto risco.

