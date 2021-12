Vacinadas quase 900 crianças no sábado em Matosinhos

No primeiro dia de vacinação, 870 crianças foram vacinadas no centro de Matosinhos, 270 das quais em regime de casa aberta. A modalidade funciona até ao final do dia.

Para este domingo estão agendadas 600 inoculações, mas a expetativa é que o número volte a ser ultrapassado.

Neste fim de semana, as crianças elegíveis para vacinação são as de 9, 10 e 11 anos. Mas muitos pais estão a optar por vacinar também os filhos mais novos, desde que elegíveis, e assim antecipam em algumas semanas o calendário.

No centro de vacinação de Matosinhos, há pinturas faciais, truques de magia e músicas de natal para ajudar as crianças a passar o tempo no recobro, ou ajudá-las no momento da vacina.

As crianças voltam para uma segunhda dose pediátrica da Pfizer entre 5 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

SAIBA MAIS