Covid-19: cerca de 96 mil crianças dos cinco aos 11 anos vacinadas no fim de semana

Cerca de 96.000 crianças dos cinco aos 11 anos foram vacinadas contra a covid-19 este fim de semana em todo o país. Os centros de vacinação estiveram abertos para agendamentos e na modalidade "Casa Aberta".

No sábado, ficaram vacinadas quase 44.000 crianças dos cinco aos 11 anos. As autoridades de saúde acreditam que a afluência possa ser maior nas próximas tomas.

No calendário de vacinação contra a covid-19, prevê-se que de 6 a 9 de janeiro, sejam vacinadas as crianças entre os 7 e 9 anos. Para o fim de semana de 15 e 16 de janeiro, o grupo dos 6 e 7 anos será alvo de imunização e para os dias 22 e 23 de janeiro, as crianças com cinco anos poderão dirigir-se aos centros de vacinação.

Entre fevereiro e início de março vão ser administradas as segundas doses da vacina contra a covid-19.

