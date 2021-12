Os dados do boletim da Direção-geral da Saúde (DGS) ainda não foram divulgados, mas a ministra da Saúde antecipa um número: "perto de nove mil novos casos".

"Antecipando um pouco os números de hoje [quarta-feira] que teremos, em termos de boletim da DGS, vamos atingir perto de nove mil casos novos registados nas últimas 24 horas no país", disse a ministra da Saúde à TVI.

Nos últimos dias, recorde-se, o número diário de contágios tem rondado as quatro a cinco mil infeções, prevendo-se uma subida considerável esta quarta-feira, segundo a previsão da ministra Marta Temido.

Quanto às mortes, acrescentou, "é um facto que o número de óbitos continua relativamente controlado, estando embora o país já com excesso de mortalidade face ao valor de referência", admitiu.

Em entrevista à TVI, e seguindo o que ontem afirmou o primeiro-ministro, a governante assume que este "ainda não é um Natal em perfeita normalidade" e fez novo apelo à vacinação. "A questão do número de testes é muito relevante", como "é relevante a vacinação", disse, anunciando que na quarta-feira irá funcionar o regime de Casa Aberta para maiores de 60 anos.

"É muito importante que as pessoas de mais de 60 anos possam utilizar essa 'casa aberta' e tenham consciência de que poderá haver constrangimentos no acesso", afirmou a ministra, acrescentando: "Temos 83% das pessoas com mais de 65 anos vacinadas, precisamos de ter mais".

Questionada sobre quando se inicia o reforço da vacinação dos maiores de 50 anos, lembrou que a Direção-Geral da Saúde já deu essa validação técnica, prevendo que se inicie "entre o final do ano e o início do Ano Novo".

Quanto a atrasos na administração da terceira dose, a ministra da Saúde rejeito que os haja, recordando que havia uma previsão de vacinar até ao Natal 1,4 milhões de pessoas e foram vacinadas mais um milhão (2,4 milhões).

"Recordo que o objetivo que tínhamos fixado até ao Natal era vacinar todos os que tinham mais de 65 anos e conseguimos fazê-lo exceto para aqueles que não procuraram o centro de vacinação e não tínhamos antecipado vacinar as pessoas que levaram a vacina da Janssen" e iniciar a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos.



As novas medidas de combate à pandemia

Devido ao impacto da nova variante, o Governo decidiu antecipar a semana de contenção e as regras previstas. Assim sendo, a partir das 00:00 do dia 25, o teletrabalho passa a ser obrigatório, as creches e ATL encerram, bem como discotecas e bares, e regressam as limitações à lotação nos estabelecimentos comerciais (uma pessoa / 5 m2).

O Executivo decidiu também aumentar de quatro para seis o número de testes gratuitos por pessoa, até porque serão obrigatórios no acesso a estabelecimentos turísticos e alojamento local, casamentos e batizados, eventos empresariais, espetáculos culturais, e recintos desportivos (salvo decisão da DGS).

Mas há mais. No Natal (24 e 25 dez) e no Ano Novo (30, 31 dez e 1 jan), o teste negativo é obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano, e na passagem de ano regressa a proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas, assim como a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

