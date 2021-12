A Direção-geral da Saúde (DGS) revelou, esta sexta-feira, o habitual relatório de vacinação que inclui as does de reforço, da gripe, e daqueles que ainda estão a concluir as duas doses ou que foram vacinados com a Janssen, sendo evidente que o ritmo abrandou nas últimas 24 horas.

Depois de vários dias com um número total de inoculações diárias acima das 90 mil, ontem foram administradas apenas 37.032 doses, 26.354 das quais doses de reforço da vacina contra a covid-19.

Os dados da DGS indicam ainda que 8.672.282 pessoas já completaram a vacinação primária contra a covid-19, das quais 4.047 na quinta-feira, e que um total de 2.358.882 receberam a vacina contra a gripe (mais 6.571 ontem).

A dose de reforço contra o coronavírus já foi administrada a 576.209 idosos com 80 ou mais anos, o que representa 87% do total desta faixa etária em Portugal continental.

No escalão etário entre 70 e 79 anos, 85% das pessoas (818.019) também já tomaram o reforço, enquanto no grupo entre os 60 e 69 anos esse valor baixa para os 52% (657.780) e entre os 50 e 59 anos é de 17% (243.053 vacinados).



Recorde-se que os centros de vacinação fecharam esta sexta-feira e assim se vão manter até à próxima segunda-feira, para que os profisisonais de saúde que administram as vacinas também possam celebrar a quadra natalícia. O mesmo acontecerá nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

A covid-19 provocou mais de 5,37 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.851 pessoas e foram contabilizados 1.266.037 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Saiba mais