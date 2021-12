Neste dia de Natal, as autoridades reforçam a presença nas estradas de norte a sul do país e apelam à prudência nas deslocações após as festas.

A operação de Natal da GNR começou na quinta-feira e termina no dia 26 de dezembro. Perante um período de longas e várias deslocações, as autoridades intensificam as patrulhas e a fiscalização rodoviária.

O alferes João Cardodo deixa alguns conselhos para que o Natal seja mais seguro nas estradas.

