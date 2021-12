Manuel Pinho recebe uma pensão de 15 mil euros como ex-administrador executivo do BES. De acordo com o Correio da Manhã, o fundo de pensões do Novo Banco paga a reforma ao ex-gestor. Manuel Pinho teve de indicar o valor quando foi ouvido este mês no âmbito do caso EDP.



No entanto, o antigo ministro da Economia chegou a receber uma reforma de mais de 57 mil euros, mas sofreu um corte em 2017. Depois do fundo ter recalculado em baixa as pensões de 18 ex-administradores do BES.

Manuel Pinho recebe, assim, uma pensão liquida de 12 mil euros por mês, depois de ter sido administrador do BES entre 1994 e 2005.

Na primeira entrevista de Manuel Pinho depois de ter sido detido por suspeitas de corrupção, no âmbito do caso EDP, o antigo ministro negou ter recebido dinheiro do Grupo Espírito Santo de forma indevida.

Em declarações exclusivas ao semanário Expresso, apontou falsidades e incorreções ao Ministério Público e garantiu que sempre foi independente dos interesses do GES durante o período em que esteve no Governo.

Nas primeiras declarações públicas após ter sido detido e colocado em vigilância eletrónica, Manuel Pinho, investigado há 10 anos por suspeitas de corrupção que envolvem a EDP e o Grupo Espírito Santo, criticou o que chama de Justiça "totoloto", que diz existir em Portugal.

SAIBA MAIS