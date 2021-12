Juiz Carlos Alexandre perde processo EDP

O processo EDP vai sair das mãos do juiz Carlos Alexandre. O Conselho Superior da Magistratura decidiu redistribuir os processos do juiz Ivo Rosa que tinham passado para o colega, na sequência da exclusividade com o caso BES e Máfia do Sangue.

O órgão de gestão e disciplina dos magistrados resolveu agora mudar o funcionamento do novo Tribunal Central de Instrução Criminal e suspendeu a distribuição a Ivo Rosa e de uma outra juíza que está em comissão de serviço em Haia.

Para além dos novos processos, a redistribuição, agora pelos sete juízes que vão compor o Tribunal Central de Instrução Criminal inclui também os antigos, entre os quais se encontra o processo EDP. Carlos Alexandre tinha recentemente ordenado a prisão domiciliária ao ex-ministro Manuel Pinho no âmbito desse caso.

Ao que a SIC apurou, o desagrado com a reorganização do Ticão poderá levar à saída de Carlos Alexandre.

O descontentamento com as novas instalações já tinham, também, originado críticas do juiz Ivo Rosa, que inclusivamente se candidatou a um lugar na Relação e a um cargo de assessor nos tribunais timorenses.

