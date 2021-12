Covid-19: pneumologista diz que não é a altura certa para reduzir isolamento de infetados 

As autoridades de Saúde dos Estados Unidos recomendaram a diminuição, de dez para cinco dias, do período de isolamento para infetados com covid-19 e para contactos de risco a quem seja imposta quarentena.

António Morais considera que não é a altura certa para ponderar reduzir o período de isolamento dos infetados com a covid-19, devido ao aparecimento da Ómicron.

"Neste momento, temos uma nova variante que estamos a tentar conhecer", afirma.

Na SIC Notícias, explica que o aparecimento de novas variantes é a evolução normal do vírus: "Não nos pode surpreender".

Sobre a possibilidade de infeção com duas variantes diferentes, o presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia diz que existem alguns casos conhecidos, mas reconhece que é uma "situação rara".



Saiba mais: