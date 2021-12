Covid-19: rastreamento dos contactos de risco a falhar em mais de um terço dos infetados

O rastreamento dos contactos de risco está a falhar em mais de um terço dos infetados com o coronavírus.

Os dados fazem parte do último relatório de monitorização das linhas vermelhas.

Numa semana, apenas em 58% dos casos os contactos foram rastreados e isolados em 24 horas.

O Jornal de Notícias diz que as dificuldades no rastreamento devido à falta de profissionais vão agravar-se nos próximos dias.

Mesmo que haja um reforço, deverá ser insuficiente para responder em tempo útil a todos os novos casos.

Vários especialistas já alertaram para o problema e apelaram ao reforço dos meios ou a uma mudança na estratégia.



Ricardo Mexia DIZ QUE HÁ FALTA DE MEIOS PARA FAZER O RASTREIO DE CONTACTOS

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, alerta para a necessidade de reforçar os meios para fazer o rastreio de contactos de risco devido à covid-19.

Diz que, "neste momento", com os recursos que estão no terreno, não é possível fazer face às necessidades do rastreio de contactos: "Não é humanamente possível".

As Forças Armadas vão reforçar os meios das Administrações Regionais de Saúde ((ARS) do Norte e Lisboa e Vale do Tejo para dar resposta às atuais necessidades de rastreio de contactos com casos positivos de covid-19 e de realização de inquéritos epidemiológicos.

O pedido de reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi solicitado no dia 24 e o Estado-Maior-General das Forças Armadas adiantou à SIC Notícias que vão iniciar funções nos próximos dias mais quatro equipas, cada uma delas constituída por 15 militares, duas para o Norte e outras duas para Lisboa e Vale do Tejo.

Desde novembro de 2020 que as Forças Armadas estão a apoiar o SNS no rastreio e inquéritos epidemiológicos e desde março deste ano no agendamento de vacinas.



Neste momento estão no terreno 18 equipas, com 270 militares, a dar apoio nas ARS do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, e às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Saiba mais: