Balanço de um Portugal em chamas no dia mais quente do ano

Esta quarta-feira foi o dia mais quente do ano, com grande parte de Portugal continental a registar temperaturas acima de 40ºC. Os incêndios continuam sem dar tréguas em todo o país: de norte a sul, da Peneda-Gerês ao Algarve, quase 5.000 bombeiros tentam evitar que se percam vidas e bens.

Palmela ficou cercada pelo fogo ao início da tarde. De repente, as chamas subiram encosta acima até às portas da vila, perante a impotência de quem só teve tempo para fugir. A esta hora, este incêndio já anda pela Serra da Arrábida. Cinco pessoas ficaram feridas.

No Algarve, também não faltam relatos de horas de aflição. O fogo começou esta terça-feira à noite em Faro e, já esta quarta-feira, as chamas andaram à solta pelo meio do luxuoso resort da Quinta do Lago. Houve jardins e casas queimadas e várias explosões de botijas de gás.

Segundo o mais recente balanço da Proteção Civil, os "distritos da zona Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, incluindo Setúbal", são os mais afetados. Até às 19:00 desta quarta-feira, a ANEPC registou "171 incêndios", uma situação que "põe muitos meios alocados ao ataque inicial". Destes incêndios "27 ainda estão ativos", e no terreno estão "mais de 2.600 operacionais, mais de 790 veículos e 30 meios aéreos".

Os bombeiros consideram 14 incêndios preocupantes, dos quais seis são os mais complicados porque se desenvolvem "junto a áreas habitacionais":

Seia - Guarda

Oliveira Azeméis - Aveiro

Vale da Pia - Pombal

Caranguejeira - Leira

Palmela - Setúbal

Monte Negro - Faro

O IC8 e a EN10 são, neste momento, as únicas vias com troços cortados. Mas, esta quarta-feira, muitas habitações foram afetadas, acrescentou André Fernandes, esclarecendo que muitos danos ainda estão a ser contabilizados. Foram registadas, até agora, 135 feridos.

