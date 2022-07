Incêndio em Ansião: aldeias evacuadas e falta de água no combate às chamas

Ao início da noite a aldeia de Louriceiras de Santo António, em Ansião, foi evacuada devido à proximidade das chamas. O momento em que alguns dos habitantes da aldeia tiveram que abandonar as casas foi testemunhado pelos repórteres da SIC, Tomás Duran e Francisco Conduto.

O vento está a prejudicar o combate às chamas no concelho de Ansião. Depois do incêndio ter acalmado no início da semana – com o baixar das temperaturas –, esta quarta-feira voltou a aumentar de intensidade. Três aldeias tiveram de ser evacuadas e vários idosos foram retirados de suas casas.

Os populares tentam conter as chamas, mas a falta de água é um dos maiores problemas que enfrentam. Se não fossem os furos e poços dos habitantes, seria impossível conter o fogo que já destruiu casas devolutas e está cada vez mais perto das habitações.

