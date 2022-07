Incêndio na Peneda-Gerês: GNR está a investigar as causas do fogo

Um incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês cercou uma aldeia que acabou por ter de ser evacuada. Na noite desta quarta-feira, existem duas frentes ativas, uma delas que está a aproximar-se de outra aldeia, em Ponte da Barca.

O alerta foi dado já depois 23:00 desta terça-feira, com o fogo a deflagrar em Lindoso, no Parque Nacional do Gerês.

As chamas acabaram por avançar em direção a Mosteiró e, por precaução, 29 pessoas foram retiradas da aldeia. O trabalho dos bombeiros impediu que o pior acontecesse: os moradores regressaram a casa por volta das 05:00.

Durante a tarde, o aparecimento de uma nova frente de fogo, numa zona de serra profunda e de difícil acesso, tornou o combate às chamas duro e lento. A GNR está a investigar as causas do fogo. Ao presidente da câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, chegaram relatos que dão conta de mão criminosa.

Neste incêndio estiveram mais de 80 operacionais com 22 viaturas. Os meios mantém-se no local por causa das 2 duas frentes ativas e dos possíveis reacendimentos durante a noite.

