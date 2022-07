Incêndio que se estendeu de Faro até Loulé em fase de resolução

O incêndio que deflagrou na terça-feira à noite em Gambelas, no concelho de Faro, e que depois se estendeu a Loulé, entrou em fase de resolução às 09:19, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 10:20 permaneciam no local 349 operacionais, auxiliados por 121 meios terrestres e um meio aéreo.

O incêndio deflagrou às 23:30 de terça-feira perto do polo das Gambelas da Universidade do Algarve (freguesia de Montenegro) e do recinto onde decorre, a partir de hoje, a Concentração Internacional de Motos de Faro, tendo chegado a atingir um perímetro de 27 quilómetros.

O fogo passou depois para o concelho de Loulé.

Durante o dia de quarta-feira, na fase mais crítica do combate ao fogo, foram deslocadas cerca de 150 pessoas que estavam em locais suscetíveis de serem atingidos pelas chamas.