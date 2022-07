Falta de pessoal na PSP: MAI garante que Portugal tem quatro vezes mais polícias que Finlândia

Após a reunião com o Conselho Municipal de Segurança de Lisboa, o ministro da Administração Interna indica que o dispositivo policial nacional é superior ao de alguns países da Europa. As reuniões marcadas para esta segunda-feira surgem na sequência do encerramento da maior esquadra da PSP no Porto, por falta de agentes. José Luís Carneiro vai, também hoje, falar com o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

O ministro José Luís Carneiro garante que Portugal tem o maior número de polícias por 100 mil habitantes, quando comparado com outros países europeus. Avança, o ministro, que o país tem 442 polícias por 100 mil habitantes, em Espanha há 339 agentes por 100 mil habitantes e França tem 233 polícias por 100 mil habitantes.

"Temos quase quatro vezes mais polícias por 100 mil habitantes do que Finlândia", sublinha José Luís Carneiro.

O ministro apresenta a estratégia integrada de segurança urbana com duas bases importantes, nomeadamente, a revalorização de contratos locais de segurança e a revalorização do programa "Noite Segura", que "carece de uma outra atenção". Adianta que esta está integrada num plano de investimento, que está na ordem dos 600 milhões de euros na requalificação de infraestruturas e aquisição de equipamentos.

O Ministério deu luz verde ao recrutamento de mais 900 polícias para reforçar o período do verão, que é um período mais exigente. Admite mais recrutamentos em outubro ou novembro com o intuito de criar um sentimento de segurança e atender às necessidades da população.

O ministro avançou ainda com a possibilidade de transferir para lojas do cidadão ou juntas de freguesia, algumas participações que se fazem nas esquadras.