Despiste de trator mata homem em Viana do Castelo

O despiste de um trator na Avenida da Igreja, na freguesia de Vila Fria, em Viana do Castelo, provocou esta terça-feira uma vítima mortal, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a fonte do INEM, a vítima, o condutor do veículo, é um homem de 60 anos. Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo esclareceu que o trator despistou-se e capotou numa zona com um riacho, tendo a vítima ficado encarcerada.

Para o local foram deslocados uma viatura de emergência médica (VMER) e uma equipa de apoio psicológico, do INEM de Viana do Castelo, além de 22 homens e sete viaturas dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo.