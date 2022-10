Moedas anuncia contratação de 190 funcionários para recolha do lixo em Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas diz que quer fazer de Lisboa um exemplo no que diz respeito à higiene urbana. O executivo da câmara da capital e os sindicatos do sector reuniram-se esta quarta-feira para discutir as falhas da recolha do lixo na cidade.

Poucas horas depois de ser confirmado como o novo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas almoçava na cantina com os funcionários da higiene. Agora volta a sublinhar que a recolha do lixo é uma prioridade para a Câmara

Mas para os sindicatos a Câmara ainda não deu tudo. Dizem que é preciso haver uma maior valorização do setor.

Para colmatar a falta de pessoal, uma das medidas anunciadas pela Câmara será a contratação de mais 190 pessoas.

Os sindicatos dizem que, no momento, estão a negociar com a Câmara. Não se esperam, por isso, mais greves.