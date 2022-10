Seca extrema: barragem do Alto Rabagão atinge nível mais baixo de sempre

A falta de água está a prejudicar os agricultores. O cenário português não é animador e até já chegou à NASA. A agência norte-americana publicou duas fotografias da barragem do Alto Rabagão, em Montalegre, onde compara os níveis de água de 2021 e 2022.

A construção da barragem do Alto Rabagão terminou em 1964. Em 58 anos os níveis de água nunca estiveram tão baixos: estão 30 metros abaixo do normal, com apenas 20% do total da capacidade.

Este cenário levou a central hidroelétrica a parar a produção nos primeiros meses do ano, mas, no entender do autarca, foi uma decisão que veio já tarde de mais.

A seca não se manifesta só pela falta de água, também a alimentação dos animais é prejudicada. A água desta barragem abastece a cidade de Chaves, Montalegre e também algumas aldeias de Boticas e Valpaços.