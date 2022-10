Uma mulher grávida, em fim de tempo, deu entrada esta quarta-feira no Hospital de Santarém, com o feto já sem vida. Apesar de viver constrangimentos diários, o Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou que abriu um inquérito para averiguar o porquê de a grávida não ter recorrido ao hospital de Abrantes, o mais próximo da sua área de residência.

Os constrangimentos no serviço de urgência de obstetrícia no Centro Hospitalar do Médio Tejo, têm-se vindo a sentir desde o início do mês de julho, devido à falta de duas obstetras, ausentes por doença. A situação agravou-se com o período de férias dos prestadores da maternidade, o que faz com que não exista número suficiente para o normal funcionamento do serviço. O hospital de Abrantes é o único dos três que tem urgência de obstetrícia.

Perante tal a situação de contingência, a solução tem sido o reencaminhamento para o hospital mais próximo, em Santarém. Foi a esse hospital que, esta quarta-feira, uma mulher de 41 anos se deslocou por suspeita de estar a entrar em trabalho de parto. O Hospital de Santarém confirma que a grávida recorreu às urgências, por iniciativa própria.

A mulher, proveniente do concelho de Vila de Rei, deu entrada nas urgências de obstetrícia com o feto sem vida. Em comunicado, o Centro Hospitalar do Médio Tejo nega que a grávida se tenha deslocado primeiramente ao hospital de Abrantes e diz que, se tal tivesse acontecido, teria sido avaliada "pela equipa que assegura a resposta às utentes internadas e às situações de emergência".

Deixando as condolências à grávida pela "perda irreparável", o centro hospitalar abriu entretanto um inquérito formal para averiguar as circunstâncias do episódio, e reforça que a utente não estava a ser acompanhada pelo serviço de Obstetrícia. No entanto, há registo de uma ida da grávida ao hospital de Abrantes, no dia 18 de julho, para a realização de um exame.

Ao que a SIC conseguiu apurar, nas últimas semanas não há registo de partos na maternidade de Abrantes. Não há também uma previsão para que seja colmatada a falta de profissionais no serviço de obstetrícia do hospital de Abrantes, que se deverá estender pelo menos durante o mês de agosto.