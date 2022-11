Crise nas urgências de obstetrícia: comissão apela a esforço conjunto dos hospitais 

A Comissão de Acompanhamento da Resposta em Obstetrícia e Ginecologia apelou a um esforço conjunto dos hospitais para receber as grávidas este mês.

Diogo Ayres de Campos diz que este é um momento decisivo para as instituições.

"Chegou a altura de nos colocarmos todos do lado das soluções para podermos voltar a encarar com esperança o nosso futuro profissional”, disse o coordenador da comissão, numa conferência de imprensa sobre as escalas dos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia no mês de agosto.

Diogo Ayres de Campos assumiu que a concentração de serviços foi "uma das primeiras propostas" apresentadas ao Governo, mas que "do ponto de vista legal tal não era possível".