Urgências de obstetrícia: hospital Garcia de Orta é o que mais preocupa em agosto e setembro

O hospital Garcia de Orta, em Almada, é o que tem mais dificuldades em preencher as escalas do serviço de obstetrícia e ginecologia. A urgência e o bloco de partos estiveram fechados durante o fim de semana e voltam a encerrar na proxima sexta-feira, véspera de um fim de semana alargado.

As urgências de obstetrícia do hospital de Braga também reabrem segunda-feira durante, depois de estarem encerradas durante um fim de semana. Voltam a fechar na noite de segunda para terça-feira e durante todo o dia de quarta-feira, das 08:00 às 20:00 horas. Há mais hospitais que preveêm não conseguir preencher as escalas dos blocos de partos em todos os dias da próxima semana.

O portal do Serviço Nacional de Saúde tem atualizado as contigências e os horários de todos os serviços de obstetrícia e blocos de parto do país.