Sérgio Figueiredo renuncia ao cargo de consultor de Medina

Sérgio Figueiredo renunciou ao cargo de consultor do ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou hoje o ex-diretor de informação da TVI num artigo no jornal de Negócios.

"Não há outra forma de o dizer: desisto", começou por dizer num texto assinado pelo próprio, onde condena os "moralistas sem vergonha" e os "analistas sem memória."Vergo-me aos assassínios de caráter, atingido pela manada em fúria, ferido por um linchamento público e impiedoso. É lixado desistir", afirmou.

"Para mim chega! Sou a partir deste momento o ex-futuro consultor do ministro das Finanças. Sossego as almas mais sobressaltadas de que não cheguei a receber um cêntimo, sequer formalizei o contrato que desde a semana passada esperava pela minha assinatura", pode ler-se no Jornal de Negócios.

O Ministério das Finanças tinha contratado Sérgio Figueiredo como consultor estratégico para fazer a avaliação e monitorização do impacto das políticas públicas.

A contratação de Sérgio Figueiredo pelo ministro das Finanças veio trazer à superfície novas polémicas. O Ministério divulgou o contrato que dá conta de um vencimento bruto de mais de 5.800 euros mensais. Além disso, quando o Fernando Medina estava à frente da Câmara de Lisboa, contratou uma empresa criada por Sérgio Figueiredo e pela namorada, Margarida Pinto Correia, para produzir uma campanha de promoção de comércio local.

O trabalho desempenhado pela empresa de Figueiredo, em Lisboa, foi realizado em 13 dias e consistia em reunir vídeos de celebridades a apelarem à compra local, na altura do Natal. Por esta campanha, a empresa recebeu 30 mil euros.