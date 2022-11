Ventura mantém confiança política em Mithá Ribeiro e diz que deputado continua

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou, esta terça-feira, que mantém a confiança política em Gabriel Mithá Ribeiro e indicou que o vice-presidente demissionário se vai manter como deputado do partido.

Transmiti ao deputado Gabriel Mithá Ribeiro a minha confiança no seu trabalho, a minha confiança enquanto deputado, e entendo que as questões que pudessem subsistir parecem-me sanadas.

O líder do partido de extrema-direita e o deputado tinham uma reunião agendada para esta tarde na sede nacional do Chega, em Lisboa, mas alguns minutos antes da hora marcada a assessora de Gabriel Mithá Ribeiro informou a agência Lusa de que o deputado não iria estar presente "por entender que de momento não estão reunidas as condições" e que André Ventura tinha sido informado da sua decisão "via e-mail".

Confiança política em Mithá Ribeiro

Aos jornalistas, Ventura disse que Mithá Ribeiro "teve a perceção" de que o líder quereria "retirar-lhe a confiança política enquanto deputado do Chega".

"Não é disso que se trata. Quer o presidente do partido, quer a liderança da bancada parlamentar, mantêm a confiança no trabalho, na representatividade do deputado Gabriel Mithá Ribeiro", garantiu, tendo ao seu lado o líder parlamentar, Pedro Pinto, bem como um dos 'vices', Rui Paulo Sousa.

Essa confiança "mantém-se nestas circunstâncias, enquanto elas não se alterarem", acrescentou.

A informação que tenho até ao momento é que o Gabriel Mithá Ribeiro continuará como deputado do Chega.

O deputado Gabriel Mithá Ribeiro anunciou na segunda-feira que pediu a demissão de vice-presidente do Chega, depois de ter sido afastado de coordenador do gabinete de estudos.