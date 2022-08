Suspeitas de má prática médica em parto que resultou na morte de bebé

A morte de um bebé ocorrida durante um parto na Clínica de Santo António, na Amadora, está a ser investigada pelo Ministério Público da Amadora e pelo Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos.

Há suspeitas de negligência e de má prática clínica num parto em que só muito tardiamente o médico recorreu à cesariana apesar do bebé estar em sofrimento.

Era o primeiro filho desta mulher que, ao que a SIC apurou, queria um parto natural, ou seja, espontâneo sem recurso a medicamentos, indução ou cesariana.

Escolheu a Clínica de Santo António onde trabalhava o médico que a acompanhou na gravidez e com quem tinha acordado as suas preferências.

O trabalho de parto terá começado na manhã de 20 de Julho de 2021. O bebé nasceu, sem vida, na manhã do dia seguinte.

A SIC falou com o médico que apenas disse que vai esperar pelo desfecho do processo crime e do processo disciplinar.