IGAS abre investigação à transferência de grávida do hospital Santa Maria

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) informa, esta terça-feira, que “foi determinada a instauração de uma inspeção à transferência de uma utente grávida do Hospital de Santa Maria, (…) para o Hospital de São Francisco Xavier, (…) por uma alegada inexistência de vaga no Serviço de Neonatologia da primeira unidade hospitalar para internar o bebé quando fosse provocado o parto”.

No comunicado enviado ao início da tarde às redações, e já depois dos esclarecimentos do hospital Santa Maria, a IGAS esclarece que este processo terá como objetivo “investigar a situação descrita” e deverá responder a, pelo menos, cinco questões.

“Qual foi a razão pela qual a utente foi transferida entre as duas unidades hospitalares? Quem foram os responsáveis pela decisão de transferência e sob que pressupostos clínicos asseguraram que a utente poderia ser transferida em segurança? Qual era a situação do Serviço de Neonatologia do Hospital de Santa Maria na data da transferência da utente? Em que circunstâncias ocorreu a morte da utente? Existiam soluções alternativas e mais seguras à transferência da utente?”