Durante a apresentação do livro "Saúde em Portugal - Pensar o Futuro", a antiga ministra da saúde, Maria de Belém Roseira, disse que o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João apresenta o programa para a saúde que o país precisa.

Para Maria de Belém Roseira, Fernando Araújo, "numa linguagem muito simples e muito acessível, constrói um programa para a saúde que é aquilo que nós precisamos”.

A ex-ministra da Saúde fala ainda num programa capaz.