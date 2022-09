O que pode incluir o pacote de apoio às famílias?

O Governo vai anunciar, na segunda-feira, as medidas extraordinárias para as famílias e empresas prometidas por António Costa no último debate do Estado da Nação.

O pacote de apoio no valor de 2 mil milhões de euros deverá incluir alterações no IVA e no IRS e um novo aumento extraordinário nas pensões.

O Presidente da República diz que é preciso que esse apoio represente um alívio e tem de ter em conta as necessidades mais urgentes.

No debate do estado da nação, o primeiro-ministro tinha anunciado que em setembro o Governo iria adotar um novo pacote de medidas para apoiar o rendimento das famílias e a atividade das empresas face aos efeitos da inflação.