O que se pode comprar com os 125 euros dados pelo Governo?

Juntamente com as medidas de apoio às famílias anunciadas pelo Governo, está também a atribuição de 125 euros a cada cidadão. Mas o que se pode comprar com este valor?

Com a conta do supermercado a pesar cada vez mais na carteira do portugueses, o cheque que chega em outubro é bem-vindo, mas, para muitos, sabe a pouco. A SIC esteve no mercado de Matosinhos a tentar perceber o que é possível comprar com 125 euros.

Entre as compras de peixe e carne, foram precisos mais de 50 euros - só 30 gastos em robalo, dourada, sardinhas, fanecas e pescada fresca. São mais 10 euros quando se pretende acompanhar as refeições com legumes para uma semana. Com um cesto de maçãs, bananas, peras e pêssegos, somam-se à conta mais de 5 euros.

O pão, um dos produtos que mais aumentou com a inflação, é também alimento que não pode faltar à mesa, pelo que 71 euros já foram gastos.

Os restantes 53 euros dão para gastar em produtos de mercearia, como duas unidades de arroz, esparguete, ovos, azeite, óleo, sal, manteiga, cereais e, no máximo, mais cinco produtos de higiene e limpeza.