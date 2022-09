Bloco de partos da maternidade Alfredo da Costa sem constrangimentos

O bloco de partos da maternidade Alfredo da Costa afinal não vai fechar esta sexta-feira e na próxima segunda, como estava previsto. Contactada pela SIC, a administração diz que conseguiu resolver o problema da falta de médicos, mas não quis explicar como.

O encerramento do bloco de partos da maior maternidade do país estava previsto para sexta-feira e segunda, de acordo com o portal do SNS. Esta situação acabou por não se suceder.

À semelhança de outros hospitais do país, a maternidade Alfredo da Costa tem falta de médicos que assegurem as equipas de urgência.

De acordo com a administração do hospital, na maternidade há 55 especialistas e 16 internos, mas atualmente apenas 33 estão disponíveis para fazer o serviço de urgência.