Costa afirma que estranho seria ter escolhido “adversário do PS” para ministro da Saúde

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou este sábado que estranho seria se tivesse escolhido um “adversário do PS” e não um elemento do partido para as funções de ministro da Saúde, assumidas este sábado por Manuel Pizarro.

“Diria que ficaríamos todos mais surpreendidos, e provavelmente aqueles que votaram no PS teriam boas razões para criticar, se em vez de ter nomeado alguém do PS tivesse nomeado um adversário do PS. Isso é que me pareceria bastante estranho”, defendeu hoje António Costa.

O primeiro-ministro falava à saída da cerimónia de posse do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que decorreu hoje no Palácio de Belém, em Lisboa.